美系外資表示，在大陸推動半導體本土化的趨勢帶動下，智原、M31(6643)都將受益於大陸成熟節點代工廠對基礎IP的需求增加。根據針對代工行業檢查，Arm(安謀)最近通知代工廠，2年內將停止支持基礎IP。智原目前矽智財IP占比營收約10~15%，估計佔毛利潤約25%左右。

美系外資表示，根據近期調查顯示，智原已獲得三星28奈米eMMC項目，即將進入量產、預計在2024年投產。從過去2~3年的盈利軌跡來看，智原將可進入周期性。另外，有鑑於庫存調整有機會在下半年見底，相信未來智原MP(量產)業務在明年將會出現有意義的成長。

另外，美系外資也談到，智原目前與台積電和三星在新的設計實施服務(DIS)業務有合作。且智原已與客戶開發小晶片(chiplet)及2.5D/3D先進封裝等案子。

有鑑於上述預估，美系外資一口氣將智原目標價268調升到415元、評等加碼，並智原2023年至2025年獲利年複合成長率將有70%的水準，因此，上修智原近3年每股獲利預估至6.9元、13.7元、20.2元。

智原將在7月25日舉辦第二季法說會，將由總經理王國雍主持，屆時將會對下半年、2024年展望釋出最新說法。