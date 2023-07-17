向來被稱為經濟火車頭的德國，目前似乎已成為歐洲經濟的最大拖累，有外媒示警，德國大型企業開始外移大陸等地區，加上在人工智慧（AI）、電動車等領域發展太慢，均被他國反超，經濟因此面臨諸多問題，一場完美風暴正在打擊前歐洲強國德國。

根據《Politico》報導，「德國製造」過去揚名世界，但以德國化工巨頭巴斯夫（BASF）為例，該公司今年2月關閉其家鄉路德維希港（Ludwigshafen）的一家化肥廠以及其他設施，裁員2600人，更轉而加碼投資大陸廣東100億美元（約台幣3100億）。

報導指出，巴斯夫正在外移加碼投資大陸，該公司執行長Martin Brudermuller今年4月對股東表示，「我們越來越擔心國內市場」，他透露去年在德國損失了1.3億歐元，獲利能力已不再接近應有的水平。

現在這種萎靡不振的氛圍遍及整個德國經濟，一系列的調查顯示，企業和消費者都對未來深感懷疑，德國經濟在今年第一季陷入衰退。報導提到，一場完美風暴正在這個前歐洲強國醞釀，有可能給整個歐洲帶來衝擊。

德國企業面對能源成本高漲、工人短缺和繁文縟節等問題，包括福斯、西門子等爭先恐後轉往北美和亞洲，報導示警，德國經濟可能將走向更嚴重的衰退。

從數據來看，德國工程公司的新訂單大幅下滑，僅5月就下降了10%，這是連續第8次下降，從建築業到化工行業，德國經濟也存在類似的疲軟現象。值得關注的是，外國對德國的投資同步減弱，2022年德國新增外資數量連續第5年下降，創下2013年以來最低。

在關鍵領域，汽車工業曾是德國民族的驕傲，但在電動車方面已被大陸等反超；在AI領域德國也落敗，數據顯示，2022年在AI領域被引用最多的100篇科學論文中，美國為68，大陸為27，相較之下，只有4篇是德國論文。