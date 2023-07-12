知情人士指出，根據該計畫的資料，一座六角建築物位在鄰近海邊的土地上，背景則為特斯拉工廠。該棟建築類似一個大型玻璃盒，令人聯想到蘋果在曼哈頓第五大道的旗艦店。內部居住空間似乎包括臥室、浴室和廚房。
此外，建築物旁的綠化景觀裡設有瀑布，以及具未來感的皮卡車，看起來像是特斯拉即將推出的Cybertruck，也因此有些員工曾猜測這是博物館。
據悉，特斯拉員工去年低調進行此計畫，由於訂購數百萬美元的特殊玻璃，已引起特斯拉律師和董事針對其用途進行調查。
華爾街日報取得資料，特斯拉內部有一個祕密項目名為「42號計畫」，內容是打算在該車廠德州總部附近打造一座有玻璃牆的建築物，作為執行長馬斯克的住處。但消息人士稱，特斯拉董事已對此展開調查。
知情人士指出，根據該計畫的資料，一座六角建築物位在鄰近海邊的土地上，背景則為特斯拉工廠。該棟建築類似一個大型玻璃盒，令人聯想到蘋果在曼哈頓第五大道的旗艦店。內部居住空間似乎包括臥室、浴室和廚房。
此外，建築物旁的綠化景觀裡設有瀑布，以及具未來感的皮卡車，看起來像是特斯拉即將推出的Cybertruck，也因此有些員工曾猜測這是博物館。
據悉，特斯拉員工去年低調進行此計畫，由於訂購數百萬美元的特殊玻璃，已引起特斯拉律師和董事針對其用途進行調查。
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