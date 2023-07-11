大陸電動車市場正在快速成長，外媒以「西方車廠主導大陸市場的時代落幕」為題撰文，分析大陸電動車製造商的影響力日益增強。

根據大陸乘聯會公布的數據，今年前六個月，大陸自主品牌占國內汽車市場的比重高達53.7%，較去年同期增加8.6個百分點。

報導指出，大陸本土乘用車品牌的銷量持續超越西方競爭對手，這代表大陸電動汽車生產商的影響力日益成長，也是北京政府產業政策的勝利。

報導提到，自西方車廠幾十年前首次獲准與大陸合作夥伴建立合資企業以來，西方車廠一直在大陸市場呼風喚雨，如今大陸已超越美國成為全球最大汽車市場，在大陸自主品牌持續超越外國競爭對手的情況下，西方主導大陸車市的時代已經結束了。

至於大陸汽車革命的動力，關鍵點是其在電動車領域的領先地位，乘聯會數據顯示，以比亞迪為首的9家本土製造商，擠進6月大陸10大暢銷電動車製造商行列，美廠特斯拉則是唯一上榜的外國車廠。

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