AMEC（中微半導體）表示，上半年淨利可能大增110%至120%之間。競爭對手NAURA（北方華創）於14日曾宣布，同期獲利狂增121%至156%間，達19.3億人民幣，約2.7億美元。

跟美國應用材料以及科林研發等大廠相較，這些中國大陸晶片製造設備業者的規模，可謂是小巫見大巫。不過，這些麻雀雖小但五臟俱全的陸企，已經加快研發腳步，以取代傳統採用美國零組件與技術設備為目標前進。

隨著美國主導的多國聯合出口管制，逐漸開始讓中國大陸研發先進晶片的能力受限，北京政府正在加速取代來自外國技術，並在半導體等主要領域中試圖實現自給自足。

同時，中國大陸政府正優先考慮建立自己國內晶片供應鏈，想要擺脫上述種種制裁，並確保擁有足夠的半導體零組件數量，能為未來經濟成長再增添柴火。由於最新的中國大陸整體經濟數據未有突出表現，AMEC以及NAURA股價17日同步走弱。