美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，打壓技術發展前景，少了來自國外的競爭，此時是大陸本土廠商崛起的好機會，但企圖重新振作的紫光集團再傳負面消息，紫光集團與旗下IC設計公司紫光展銳爆發股東大亂鬥，雙方甚至對簿公堂凍結部分產權，此事也讓紫光展銳的IPO進度受到衝擊。

綜合陸媒報導，大陸3家公司代持紫光展銳8.37%的股權，並在2016年向紫光集團出具承諾書，承諾這部份股權將用於員工股權激勵措施，但因為激勵措施遲遲未出爐，代持股權至今。

然而紫光集團在2021年7月進入破產重整程序，由智路資本與建廣資產合組的智路建廣聯合體，出資600億人民幣接手紫光，「新」紫光集團卻在去年向代持公司要求拿回紫光展銳的股權，甚至對代持公司提起訴訟。

代持公司不服，強調當初重整方案並沒有提到「代持股權」屬於母公司紫光集團，必須依照2016年的承諾，屬於紫光展銳員工或者是全體股東的，應該照著當初的承諾函解決問題。

雙方鬧得很僵也影響到市場評價，公司治理令人擔憂，紫光展銳上市計畫面臨挑戰，更糟糕的是，業內人士爆料，紫光展銳主要業務是消費電子晶片，但當前景氣不佳，營運無法獲利的狀況下，現金流不可能太好，資金壓力相當沉重。