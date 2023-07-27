歐洲全力打造半導體產業鏈，不過面臨人才短缺的困境，能否達到2030年市占率翻倍的目標顯然是一大障礙。

目前歐洲晶片的全球市占率約10%，歐洲議會半月前批准「歐洲晶片法案」（European Chips Act），計畫撥款430億歐元（約新台幣1.5兆元），目標在2030年前讓市占率翻倍到20%。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，根據資誠戰略顧問部門（PwC Strategy&）研究，歐洲在2030年前還需要35萬名員工，才能達到晶片市占率翻倍的目標。

人才短缺的問題，顯然成了歐洲各國打造半導體產業鏈的一大障礙。

美國晶片巨擘英特爾（Intel）上月獲德國政府承諾補貼99億歐元（約新台幣3400億元），在馬德堡（Magdeburg）興建晶圓廠，預計將僱用3000名員工。

據估計，英特爾設廠將需要近2萬名員工。

歐洲最大半導體聚落在德國東部的德勒斯登（Dresden），英飛凌（Infineon）、博世（Bosch）、格芯（GlobalFoundries）最近在當地設廠或擴廠，台積電也考慮進駐。

據在地同業公會「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）初估，到了2030年將有10萬人從事高科技工作，比目前整整多出30%。

鑒於歐洲對半導體需才孔亟，國際半導體產業協會（SEMI）與德勒斯登工業大學（TU Dresden）、英飛凌合作，獲歐盟補貼400萬歐元（約新台幣1億4000萬元）成立「歐洲晶片技能學院」（European Chips Skills Academy），預計今年秋天起跑。