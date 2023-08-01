由中華汽車代工的英倫百年品牌MG登台滿一週年，當家休旅HS憑藉著「超規滿配」的產品競爭力，7月不僅以1163輛寫下品牌單月掛牌新高佳績，同時也累積超過7000位車主，而近三個月屢創新高突破千台的優異表現，更一舉帶領HS車系搶進國內汽車全市場上半年銷售前十名，更重要的是，MG HS僅花不到一年時間，除了7月份擠進國產乘用車市場銷量第三名，更續創高峰榮登7月份「國產中型SUV」單月銷量冠軍。

銷售全球90多國的MG品牌，除了在台灣市場締造新猷，更在全球市場勢如破竹的繳出亮眼成績單。2023年1至5月銷售，MG在澳洲與紐西蘭(2.2萬輛)、美洲 (3萬輛)、中東 (2.6萬輛)、東南亞國協與南亞(3.9萬輛)等市場繳出令人耳目一新的銷售成績，其中澳洲、墨西哥、泰國分別繳出乘用車市場第五、第七、第三的卓越排名，同時市占率更全數突破5％；此外，2023年上半年MG品牌全球累積銷量37萬輛同期增長40％，蒸蒸日上的銷售表現也讓原廠預估2023年全球單一年度累積銷量將突破80萬輛大關，突飛猛進的成長速度更充分體現全球市場對於MG品牌的高度讚賞。

值得一提的是，MG品牌目前已橫跨歐洲28國進行銷售，經銷據點更達830個，今年上半年MG品牌在歐洲市場累積銷售11.5萬輛，同期增長143％，預估今年品牌全年銷售將力爭上游打造全球第一個突破20萬大關的海外市場(歐洲)，而上述成績中新能源汽車佔比更是超過50％，顯見MG在電動車時代以及環保法規嚴苛的歐洲，依然能憑藉著先進的造車技術以及產品優勢，獲得歐洲消費者的青睞，輝煌的銷售戰果也讓原廠計劃在歐洲選址建廠，持續擴展銷售版圖。

未來MG Taiwan除了持續努力逐步提升產能，全力縮短準車主候車時間外，日前林口、花蓮展示暨服務中心已竣工落成並展開營運，目前全台經銷拓點已完成佈建至全台13間展示中心與17間服務廠，而新莊、八德、沙鹿、南投、新營、屏東共6個全新據點皆已全面開始動工，以因應與日俱增的服務量能。