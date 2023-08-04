松瑞藥表示，由於原廠MSD產能吃緊，TFDA除了建議醫院以松瑞產品做為替代方案，更同意同時提高原廠以及松瑞產品健保給付價格，預期明年松瑞藥產品有機會取得台灣市場一半以上之佔有率。

目前松瑞藥厄他培南在美國市占率已突破20％，若充分利用松瑞藥的產能優勢，美國客戶預估明年GPO銷售量約有50％以上之成長空間。

松瑞藥除了樂觀看待厄他培南明年在台灣及美國市場成長力道外，美國以外市場的布局已逐步開花結果，今年上半年松瑞藥在ROW的營收已呈現倍增的趨勢。第二季透過歐洲行銷夥伴Cipla，已開始在英國及西班牙上市銷售，Cipla並正與松瑞藥積極準備其他歐洲市場之註冊計畫。今年下半年則預期有塞爾維亞、以色列、阿聯酋、加拿大客戶，陸續完成藥證申請，明年底中國大陸NMPA亦將完成藥證審批，厄他培南在全球市場之出貨量可望續創歷史新高。

總經理陳志芳表示，松瑞藥的培南藥物，已是全球培南藥物CDMO的首選合作廠商，今年上半年已有兩家日本大廠及一家歐洲大廠來訪廠，7月間已與其中一家日廠完成API process development合約簽訂。