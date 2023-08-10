經濟學家指出，當前全球貿易軟趴趴，主要歸咎於商品需求疲弱。而歐美及其他經濟體為對抗通膨升息，造成全球經濟普遍放緩。

此外疫後消費習慣改變，可支配所得從過去多用在商品轉向服務。而旅遊除外，這些服務支出多半在國內產生。

通膨也給全球貿易帶來壓力。雖說穀物、天然氣等大宗商品價格已從去年峰點回落，食品與能源價格仍高過俄烏去年2月開戰前的水平，削減全球消費者的可支配所得。

美國商務部透露，今年上半美國總進口額年跌4％，出口年增2.6％。國際貨幣基金（IMF）預估，今年全球貿易增幅料從去年的5.2％減為2％，世界銀行與世界貿易組織則預測，今年全球貿易額僅增長1.7％。

LC Macro Advisors首席經濟學家柯多諾（Lorenzo Codogno）表示，這主要與疫後產能大爆發的全球製造業擴張減速有關。他說碎片化、去全球化及去風險化，在未來幾年扮演舉足輕重的角色，但他不認為這會在一夕之間發生。

IMF等多邊組織的經濟學家，將全球貿易不振怪罪到整體經濟成長疲軟的頭上，尤其是已開發經濟體。他們也對地緣政治競爭對全球貿易的長期影響憂心忡忡，這可能讓壁壘分明的貿易集團應運而生，一邊投靠中國和俄羅斯，另一邊則依附美國及其盟友。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）7月底曾提到，各國對彼此祭出貿易限制愈演愈烈，包括關稅及若干管制措施，這也會衝擊到直接投資。

不少經濟學家擔心，若是產品只流向政治盟國，本世紀的貿易榮景將風雲變色，轉而帶來沉重的經濟成本，陷入高價格、低效率的困境。