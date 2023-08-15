央行發布臉書指出，彭淮南於今年7月14日出席央行外匯局同仁退休茶會時指出，美國去年的國外負債大於國外資產，高出16兆1,171億美元；但投資所得（investment income）卻有2,000億美元的淨收入，這就是所謂的過度特權（exorbitant privilege）。

此外，彭淮南也提到，美國的貨幣政策引起的金融流量（financial flow），對小型開放經濟體（small open economy），經常產生不穩定效果（destabilizing effect），如新台幣匯率就受外資進出的影響。

彭淮南也提到，從15世紀迄今，有6種貨幣先後充當國際貨幣，包括葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國、英國及美國，6種貨幣約各有100年風光，美元自1920年起充當國際貨幣至今，也已接近百年。但他認為，若從經濟實力觀察，美元的支配地位還會維持一段時間。

彭淮南也語重心長說，「我一直希望歐元（Euro）能茁壯起來，讓投資人有更多的選擇。就像世界上不是只有一個強權，必須要有2個或3個，否則小國家會被霸凌。」