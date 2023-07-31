勒梅爾在周六方與中國副總理何立峰進行貿易談判。在周日的新聞會上，法財長說，法國進入中國市場，不希望遇到一些法律障礙或是其它阻礙。

「這當然是我們討論的核心問題」，他說：「我們希望能獲得更好的進入管道，以及更平衡的管道進入中國市場」。

在周六的會談中，法方表示，希望能穩定中歐關係的基調。而中方則表示，願意在某些領域深化與法國合作。

此前歐洲官員一再強調，面對G7國家所強調的中國經濟威脅，他們不希望脫鉤，而是希望「去風險化」。

勒梅爾說，去風險化不意指著中國是風險，而是說法國要更獨立，以及不希望法國的供應鏈面臨更多風險。

在被問到有關中國廉價電動車湧入法國市場的問題時，財長沒有直接回答，而是說，法國已經準備好計畫，更好地聚焦法國與歐洲電動車的補貼，以提高競爭力。

「我們隨時準備讓中國投資於法國和歐洲的汽車業」。他補充稱，讓中國企業在歐洲投資和發展，將是「一件非常好的事情」。

勒梅爾表示，法國正走在正確的道路上，為進入中國市場銷售法國化妝品，鋪平了道路。