哥倫比亞廣播公司（CBS）引述蘇利文表示，中國的限制行動只會強化一些國家加強去風險化的行動，從而減少對中國的依賴，令到中國受損。蘇利文強調，美國不是想與中國脫鉤，而是考慮到國家安全，對中國實施部分出口限制。
中國3日宣布，基於國家安全理由，8月1日起對半導體關鍵材料鎵、鍺實施出口管制，中國商務部前副部長魏建國更表示，這只是中國反制的開始，反制措施會進一步升級。
另外，對於中美關係，福斯新聞引述美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）否認美國近期對中國行動是軟弱的表現。
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，中國限制用於半導體、電動車及電訊設備生產的鎵、鍺等兩款關鍵金屬材料出口，最終只會對自身造成損害。
哥倫比亞廣播公司（CBS）引述蘇利文表示，中國的限制行動只會強化一些國家加強去風險化的行動，從而減少對中國的依賴，令到中國受損。蘇利文強調，美國不是想與中國脫鉤，而是考慮到國家安全，對中國實施部分出口限制。
中國3日宣布，基於國家安全理由，8月1日起對半導體關鍵材料鎵、鍺實施出口管制，中國商務部前副部長魏建國更表示，這只是中國反制的開始，反制措施會進一步升級。
另外，對於中美關係，福斯新聞引述美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）否認美國近期對中國行動是軟弱的表現。
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