由於國內外需求減弱，中國第二季經濟成長乏力，其疫後復甦動能急跌，使當局推出更多激勵措施以提振經濟的壓力升高。

Daishin Securities分析師Lee Kyoung-min表示，受到中國數據的利空消息影響，南韓股市下跌。儘管投資人對中國的經濟復甦越來越感到懷疑，但仍寄望新激勵措施出台。

在重量級科技股方面，晶片巨頭三星電子跌0.14%，SK海力士跌0.68%，電池製造商LG Energy Solution跌0.74%。

其他權重股方面，現代汽車跌2.40%，其關係企業起亞跌逾2%，生技製藥大廠Samsung Biologics和Celltrion分別收跌1.08%和1.45%。

南韓慘遭暴雨襲擊，迄今已有40人罹難，保險股成為盤中最弱勢的族群之一。現代產險公司Hyundai Marine and Fire Insurance股價下跌3.49%，並創下6個月新低。DB Insurance和三星產險公司Samsung Fire and Marine Insurance分別下跌2.28%和1.64%。

外資全日賣超韓股2004億韓元。

韓元微跌0.06%，報1,266.6兌一美元。