密利（Mark Milley）受訪時表示，有關中國，如何因應台灣有事（台海危機）及東海、南海被片面改變現狀是一大課題，在包含日本在內的亞洲地區部署多領域特遣隊（MDTF）是因應方式之一。

他指出，中國力圖強化「反介入／區域拒止」（anti-access/area denial，A2/AD）能力，以利在台海危機時阻止美軍的作戰行動。

中國軍方期待在連結九州、台灣、菲律賓的第一島鏈內側，擋住美軍的自由行動；在連結小笠原群島、關島、巴布亞紐幾內亞的第2島鏈內側阻止美軍接近第一島鏈，如果中國能建立這樣的能力，美軍若要在中國周邊作戰，將遭遇困難。

因此美國決定改編駐留在日本沖繩的陸戰隊，創立「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），將MLR的裝備從榴彈砲等改為反艦飛彈（Anti-ship missile，AShM），以提升在前方因應中國的嚇阻力及緊急狀況時的應對能力。

報導說，美國認為如果能在亞洲部署多領域特遣隊，可運用長程精密火力在第一島鏈附近的東海、南海攻擊中國艦艇。美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）曾指出，多領域特遣隊可補足「陸戰隊濱海作戰團」的能力，並表示：「理論上，在日本或澳洲部署是非常有用的。」

有關多領域特遣隊部署地，密利還列舉菲律賓、越南。

他認為，中國目標於2049年之前成為與美國對等的世界大國，因此在海、陸、空、太空、網路等各領域正加強軍力。

中國也在太平洋地區進一步建立海外軍事據點。密利強調，對於中國的威脅有必要做長期因應，美國期待與日本加深合作關係，因為不僅是台灣有事或太平洋有事，日本所扮演的角色都很重要。（編輯：陳惠珍）