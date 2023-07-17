在比利時布魯塞爾的這場會議為期兩天，名為EU-CELAC（歐盟與中南美洲共同體）會議，預計雙方有意相互建立經濟夥伴關係。阿根廷與會官員指出，不管有沒有具體結果，這次能見面就代表未來關係可望更上一層樓。

歐盟希望能與拉丁美洲發表聯合聲明，同聲譴責俄羅斯，但可能事與願違。大多數拉丁美洲共同體國家都支持聯合國2月份決議，要求俄國立即從烏克蘭撤軍。不過，尼加拉瓜卻投下反對票，玻利維亞、古巴與薩爾瓦多則棄權。

巴西總統魯拉（Lula）把自己定位為中立，以及潛在的和平斡旋者。即使在去年2月底俄烏戰爭爆發前，俄羅斯一直是歐盟最大天然氣供應來源國。但為了響應美國發起的經濟制裁，歐盟跟俄羅的關係基本上已全面斷絕。

另外，希望減少對中國大陸依賴的歐盟，正與自稱可靠的合作夥伴中南美洲聯盟，以期打開更多貿易市場。同時，歐盟也要確保，目前由中國大陸主導的供應鏈獲得保障，像是電動車等還有低碳經濟（LCE）。

中國大陸勢力觸角如今伸往中南美洲，歐盟坦言，有時會忽略拉美這位夥伴的存在。不過，定期舉行的這場EU-CELAC峰會，不但可活絡雙邊感情，也可制衡北京政府。

據悉，中南美洲各地區全部領導人60位都有受邀與會，但薩爾瓦多、墨西哥、秘魯以及委內瑞拉等國，已表態不會參加，但其餘都將陸續前往比利時的首都報到。

這些拉美國家樂見來自歐盟的投資，但希望能看到在自己國家內加工，生產鋰電池以及電動車，而不是外資將自己豐富的各項礦產運往外地，並在別處加工作業。因為，就報酬率以及經濟效應來說，前者比較大。

歐盟正在推動，與全球最大銅與第2大鋰生產國智利之間的貿易協定，最快或將於2024年生效。同時，也打算繼續跟2018年與墨西哥，以及2019年與阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭所組成的（MERCOSUR）南方共同市場達成的共識續弦。

不過，沒幾個人看好僅一次會議雙方就會有重大的收穫。但好消息是，歐盟與阿根廷計畫在此峰會開始之前，可望簽署能源合作諒解備忘錄。同時，為了抗衡中國大陸一帶一路，歐盟還要投資中南美洲100億歐元，約112億美元，趁機加強自己全球門戶計畫（Global Gateway）。