中鋼以「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」為經營雙主軸策略，在開發精緻鋼品與新穎技術相關智財議題上，積極導入「台灣智慧財產管理規範」(TIPS)及完成驗證，建構完善的智慧財產權管理系統與制度，於「台灣永續行動獎」之「和平與正義制度」類別榮獲金獎。另外，中鋼與國內知名大學共同推動「AIR HoPE產學研發中心」計畫，該計畫以「量測方法學建立」、「減排技術開發」、「特徵成份及影響分析」為三大研究主軸，不僅有系統地培育企業研發潛力人才，並開發無機氣體感測晶片及移動式質譜儀，可即時即地量測PM2.5，帶來技術與知識的革新，於「台灣永續行動獎」之「工業、創新基礎建設」類別獲得銀獎。

中鋼將退休人員視為大家庭的一份子，不僅設置專責單位關心同仁退休後的生活，協助安排定期健康檢查及鼓勵投入社會公益活動，並建立「退休人才庫」，提供彈性雇用制度以傳承經驗及企業文化，故於「台灣永續行動獎」之「減少不平等」類別獲得銅獎。此外，在「亞太永續行動獎」部分，中鋼長期推動組織型碳盤查及第三方查驗機構查證，除了定期揭露碳盤查資訊，落實公司治理外，也透過系統自動計算獲得最低排碳產製路徑與最佳生產總成本，在「氣候行動」類別獲得銀獎。

隨著低碳時代來臨，近年各國或區域經濟體將實施碳關稅制約碳排放，如歐盟碳邊境調整機制(CBAM) 、美國清潔競爭法案(CCA)，台灣亦於今(112)年通過《氣候變遷因應法》增訂碳費徵收機制。中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，全面展開低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型工作，不追求「量變」生產更多鋼鐵，邁向「質變」創造鋼鐵更大的價值，將在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局及公司治理等各面向持續精進，引領國內鋼鐵產業鏈提升國際競爭力。