粉專「政客爽」發文直酸，行政院長陳建仁說，台灣是亞洲開發風力發電的典範，還說3月5日風電加上光電，已佔台灣總電力的32％。然而事實是台灣風電僅佔總發電量的0.2％，甚至只有0.18％；對此，國民黨立委李德維批評，執政者爭著眼睛說瞎話是台灣悲哀。

台灣港務公司砸35億元打造台中港37、38號兩座重件碼頭，3月26日在行政院長陳建仁主持下開工，陳建仁當時指出，綠能是蔡總統推動的六大核心戰略產業一環，去年我國再生能源發電量約200億度，年增61億度，占總發電比率的8％，第一次超過核能發電量，更重要的是，今年3月5日風電加上光電，已佔台灣總電力的32％，沒想到卻遭網友打臉，颱風的風力發電僅占0.2％。

對此，李德維批評，執政者睜著眼睛說瞎話是台灣的悲哀，更是政治人物的悲哀，導致現在民眾對於執政黨喪失信心其來有自，為什麼這麼多人想要政黨輪替就是這個原因。