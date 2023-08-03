科技發展神速，一名網友回憶起23年前的台灣直呼，90年代台灣的氛圍跟現在有很大的不同，當年詐騙集團很少，多數人相信努力就可以賺錢，行人地獄的情況也很少聽到，而且手機與網路才剛剛普及，引發網友討論。

一名網友昨在PTT上發文分享，90年代台灣的氛圍跟現在有很大的不同，當時的百姓民風純樸，雖然還是有詐騙集團，像是金光黨等，但是更令人害怕的是綁票與勒索。

原PO表示，那個年代的台灣，多數人都相信「只要努力就有錢賺」，因此很少人會躺平，且讀書也被多數家庭認為是成功的唯一途徑，缺少像現在的多元發展。當時馬路上也比較少行車糾紛和行人地獄的狀況，但有些地方有猖狂的飆車族。

原PO指出，90年代的人對於「千禧年（西元2000年）」充滿期待，那時候很新事物才剛剛開始普及，像是手機與網路都將會大幅改變大家的生活，華語樂壇最後一代的榮光也將要登場，包括五月天、周杰倫和SHE等。同時幾部紅遍全台的本土劇也即將要出現，例如飛龍在天、麻辣鮮師、台灣霹靂火等。

原PO也說，聽台商親戚分享，當年台商到大陸去，走路都是有風的，那邊的人都很羨慕且崇拜他們。撇開政治不談，只聊生活，大家記憶中的西元2000年之前的台灣是什麼樣子呢？

貼文引起網友討論，不少人看了問題大歪樓說，西元2000年之前的台灣，換算下來應該是西元23年的時候，那個時候台灣應該還處在新石器時代？「西元23年的台灣應該很原始」、「2000年前，台灣應該只有原住民」、「西元23年的話，西部大部分還在海裡」、「2000年前不是西元剛開始嗎？不知道」、「2000年前應該已知用火」。