月收入多少才能經常出國旅遊？有網友注意到，台灣不少年輕人薪資不高，卻經常出國、週末吃大餐，好奇他們為何更敢花錢？

台灣年輕人月薪三萬「狂出國、吃大餐」

原PO在PTT貼文指出，很容易在網路上遇到月薪3萬，也就是年薪新台幣36萬的台灣年輕人，聽他們談論今年國定假期又去哪個國家遊玩，對於這些月薪三萬新台幣的台灣年輕人而言，每周花兩天時間出門吃個大餐，或是加上一個小旅行是很正常的生活習慣。

反觀日本的年輕人，就算年薪高達新台幣79萬也不敢出門旅行甚至吃個餐廳，讓原PO感到困惑，「怎麼日本年輕人年收入超越台灣年輕人兩倍以上，還不敢出門吃個餐廳或出國旅行啊？有台灣年輕人比日本年輕人更敢花錢進行奢侈消費的故事嗎？」

價值觀差很大 「躺平世代」先甘後苦？

貼文一出，不少網友紛紛指出原因，「3萬存也存不了多少，不如趁年輕多玩，最笨是存沒多少，也沒玩到」、「年收三萬 有的是時間，不玩幹嘛」、「窮遊比窮忙，好太多」、「付出更多時間也無法增加收入，不玩幹嘛」、「不婚、不生、享受人生，認清現實看開錯了嗎」、「價值觀不同而已啦，3-4萬月薪當然也可以半年就出國2次」。

也有網友提及，「躺平世代，賺多少花多少，房子也買不起存著幹嘛」、「日本省點可以買房，台灣這房價如果只領3萬直接躺平比較實際吧」、「因為買不起房，就有錢玩樂」。

「躺平族」與「高房價」有關

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「躺平族」近一年內的熱門探索概念中，出現了「高房價」、「不婚不生」、「不買房」等，顯出現躺平世代的價值觀與高房價有關，因而選擇及時行樂的生活態度。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月08日至2023年08月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『躺平族』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。