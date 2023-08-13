不少年輕人看著狂漲的物價與居高不下的房價紛紛選擇「躺平」。一名26歲的網友分享，他月薪6萬多，投資股息每年可領15萬，已決定「微躺平」，不買房買車，也不結婚生子，如此一來可保有相當好的生活質量，甚至以後吃布丁都不用舔蓋子，引起網友討論，不少人大讚原PO的選擇，但也歪樓吐槽原PO吃布丁不舔蓋子真的太奢侈。

一名男網友在Dcard上分享，他今年26歲，月薪6萬多，股票市值300多萬，每年股息約15萬，目前對人生的規劃是不打算買房買車，也不想結婚生子，只想等待繼承家裡的房子，過好自己的生活，不要被傳統觀念給綁架。

男網友表示，選擇「微躺平」以後，他去超商已經不需要看價格，吃布丁也不用舔蓋子，買早餐加蛋20元也不管。有假還能到處旅遊，目前他已去過日本東京和大阪、大陸杭州以及美國紐約、華盛頓、洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯等。

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO的選擇很正確。「努力過才知道，真的躺平就好」、「不舔布丁蓋根本是財富自由，可以原地退休了」、「恭喜你看破這社會的運作模式，一堆人還在出賣自己青春就為了買房買車，我們已經在思考人生、享受生活了」、「同意你！千萬不要被老不死騙去生小孩」。

另有不少網友歪樓直呼，原PO不舔布丁蓋的行為太奢侈了。「無論貧窮還是富有，我是一定要舔布丁蓋的」、「布丁蓋上面那均勻分布薄薄一層的布丁，因為與舌頭接觸面積大、化學反應快，所以味道是最讚的，不舔等於沒吃過布丁」、「不舔布丁蓋的男人，原PO好狠」、「這太奢侈了」。