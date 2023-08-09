日本前首相麻生太郎目前正於台灣訪問，他昨（8）日在外交部與遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」開幕式稱，若要避免台海發生戰爭，台灣須向大陸表達動武意志。對此，國際政治專家賴岳謙怒轟，麻生太郎不僅沒對過去日本殖民政府欺壓台灣百姓一事道歉，反而還鼓勵台灣準備戰爭，他「可惡至極、壞透了」。

麻生太郎分析當前局勢指出，要阻止台海發生戰爭，台灣必須要有嚇阻能力，包括：有實際軍備的嚇阻能力、有人民認同的動武意志，以及讓對手充分了解己方嚇阻能力等三部分。除此之外，麻生太郎也建議，台灣要有打仗的心理準備，並且讓大陸知道，為了維護台海安全穩定，台灣有可能動用武力。

賴岳謙昨在政論節目《新聞大白話》表示，對麻生太郎的說法很有意見，他指出，日本在統治台灣前期，屠殺了數萬台灣人，之後鎮壓、對台灣人實施高壓統治，到了統治後期，雖然手段較為柔性，但依然實施差別待遇、把台灣人當二等公民。

賴岳謙痛批，麻生太郎不僅沒有為過去日本統治者欺壓台灣人一事道歉，還大搖大擺的鼓勵台灣要發展武力、準備戰爭，他實在非常沒禮貌，「可惡至極、壞透了！」