北市警信義分局六張犁派出所日前接獲轄內銀行通報，指有一名60多歲鄭男子聲稱要匯款2萬美金給外國廠商，疑似遭人詐騙，請警方到場協助。

員警安裕祥、實習生顧駿立即到場了解，行員向警方表示，鄭男持外幣匯款單據欲匯款美金2萬元，行員詢問他匯款目的、用途時，鄭男表示近期從手機上收到一則簡訊，上面寫說投資外國貨品進口可賺取高額報酬，他看了相當心動，與外商公司負責人連繫後，便依指示到銀行準備匯錢至其指定帳戶。

但警方詢問是否清楚廠商資料及商品種類及來源，鄭男卻都不清楚，且警方還發現該帳戶有多筆金流交易紀錄，且對方出示的護照明顯造假，立即察覺這又是假投資詐騙。

鄭男起初並不覺得自己遭詐騙，單純認為是在投資商品賺錢，所幸最後在行員與員警的積極勸說下，才成功阻止鄭男匯款，順利攔阻美金2萬元。

信義分局指出，詐騙集團常利用交友軟體或發送簡訊等方式，鼓吹民眾投資，或是冒充理財專家，在網路邀集民眾加入投資教學群組；民眾遇匯款要求應小心查證，更勿提供帳戶或協助提領現金，以免淪為車手，成為詐騙集團共犯，如發現疑似詐騙訊息，可以撥打165專線進行查證或檢舉，共同防制各類詐騙案件發生。