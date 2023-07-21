歐盟是在去年11月提出該想法。目前關注的焦點是，找到一個合法途徑，針對這些資產產生的利息進行課稅。歐盟正小心翼翼，以確保一旦出現任何法律訴訟，此一作法能在法庭上站得住腳。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟已經凍結了超過2000億歐元的俄羅斯央行資產，其中大部分在比利時。歐盟還凍結了私人持有的資金，而且法律上的反擊也已經開始。

被列入歐盟制裁名單的俄羅斯億萬富翁Roman Abramovich已經和俄羅斯資產管理公司First AM一同發起法律戰，後者代表客戶，要求從比利時清算機構Euroclear索取20億美元。Euroclear還持有俄羅斯被公開凍結的大部分資金。

歐盟發言人還指出，歐盟正與G7國家就上述問題努力達成協議，並預計在本月發表共同聲明。G7國家和歐盟總共凍結了俄羅斯約3000億歐元的資產。

成員國之間討論進展順利。「G7集團正在進行密集的工作，我們的目標是在夏季休會前發表G7聲明。我們計畫在暑假之後提出一項法律提案」。