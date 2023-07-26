IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas說，黑海穀物出口協定「非常能夠幫助」烏克蘭的糧食出口，可以緩解糧食價格壓力。他表示，暫停該協定可能招致糧價上漲的壓力。

Gourinchas說，他們仍在評估價格落點，但是糧食價格上漲10%至15%是合理的推估。

IMF曾在上周表示，俄羅斯退出這項在去年7月達成的出口協定，將打擊嚴重依賴從烏克蘭進口糧食的地區，包括北非、中東和南亞，他們大多是低收入國家。

該黑海出口協定允許烏克蘭透過海路，出口約33噸糧食，並為全球糧食安全的重要因素。

歐盟周二表示，已經準備好通過「團結通道」(solidarity lanes)，出口烏克蘭所有的農產品。 「團結通道」是鐵路和公路運輸線路，將烏克蘭連接到與歐盟接壤的國家。

過去約有6成的烏克蘭的產品是透過陸路的「團結通道」對外出口，有4成是透過黑海海運來對外口輸出。