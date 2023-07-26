中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，基金投資組合將可轉債比重拉高，主要是就過去經驗來看，可轉債在面臨金融風暴或經濟景氣逆風時，恢復力快、高人一等，讓人「機不可失」、不錯失任何上漲機會。

楊士醇進一步表示，可轉債因具有轉換成股票的權利，當股價越高時，可轉債價格將隨股價上揚，而股價下跌時，可轉債因具有債券價格下限保護，相對抗跌。就2008年金融海嘯期間，股票指數報酬恢復期長達30個月，但可轉債指數報酬僅需14個月、2020年新冠肺炎疫情時，股票指數報酬恢復期需6個月，但可轉債指數僅花3個月就翻正，且可轉債具有韌性，自2003以來至2023年5月，可轉債指數從未出現連續兩年下跌。

中國信託成長轉機多重資產基金採三大資產靈活配置，在可轉債、債券、股票的配置分別為五：三：二，能依市況「隨機應變」，長期持有也經得起考驗。據統計，自2012年1月至2022年12月31日，成長轉機多重資產策略的年化報酬率高達12.66％，遠高於全球投等債的1.88％、全球非投等債的6.21％，僅次於全球股市的13.2％，年化波動度為9.34％，遠低於全球股市的14％。

楊士醇指出，在不同的景氣循環下，成長轉機多重策略可靈活變換配置，在景氣衰退時增持可轉債、投等債的部位、減少非投等債的部位；在景氣擴張時則增持股票與可轉債部位、減持非投等債，掌握四季變化，長線表現穩健。

也因為多元配置，中國信託成長轉機多重資產基金擁有多元收益來源，採每月配息，可日「積」月累、累積財富。據彭博統計至2023年4月，債券指數的平均殖利率達4至5％、可轉債指數平均殖利率在2至3％、股票指數平均股利率也有2至3％。