多年來，德國房地產市場一直被外界視為是避風港，吸引外資的投入。但房地產諮詢公司JLL的數據顯示，房市交易大幅減少，今年上半年為年減59%。今年第一季房價下跌了6.8%，這是德國統計局開始編制該資料以來，最大的跌幅。

本月稍早，房地產開發商Centrum集團申請破產，稱這是成本上升、利率上升和投資停滯的「有毒三角」。

政界、政府部會，和業者預定在9月25日在總理府舉行會議，討論德國住房短缺、房價暴跌等房地產問題。

據了解，業者代表將要求政府大幅減稅，以提供支援。

德國經濟正在面臨重大轉變，此前由於低利和廉價資金所推動榮景，現在已經結束。房地產業目前面臨建商破產、交易枯竭、房價下跌等危機。

目前歐洲房地產問題最嚴重的國家為瑞典和德國。

另外隨著數百萬移民和難民湧進德國，德國人口最近出現明顯增長。德國計畫每年建造40萬套公寓，但進展一直很艱難。一位瞭解會議籌辦的人士表示，九月的會議將討論此一營建計畫。該計畫此前一直受到戰爭、通膨和能源危機的阻礙。

德國房地產協會(ZIA)主席Andreas Mattner一直對政府施壓，要求暫停一項房屋銷售稅，同時也要求推動一項低利貸款計畫，以支援新建住宅計畫。

德國營建業協會主席Tim-Oliver Mueller說，他也正在推動一項緊急措施，其中包括以折扣價格出售公共土地，用來出租房屋。

Mueller說，這些措施需要總理的支持，因為總理在競選時曾提出租金可負擔和公寓建設不斷增加的政見。

目前不清楚取消房屋銷售稅的可能性。德國最富裕和房屋稅徵收最多的Baden-Wuerttemberg邦的財長Danyal Bayaz說，他不知道有這樣的提案。