泰國「洗浴大王」、有「最強爆料王」之稱的前議員丘威（Chuwit Kamolvisit）周四（27日）大爆泰國政府組建內幕，稱國會第2大黨為泰黨將讓保皇派、國會第3大黨泰自豪黨主導組建政府，以將改革派前進黨排除在外，但條件是要換取為泰黨創黨領袖、流亡前總理戴克辛回國。

據《泰國頭條新聞》報導，丘威爆料稱，組閣成功後，泰自豪黨將獲得公共衛生部部長、交通部部長和農業部部長職位，同時內閣成員將包括為泰黨、公民力量黨以及其他政黨，總票數達到279票，同時推舉為泰黨總理候選人斯雷塔擔任總理。反對派由前進黨、團結建國黨和民主黨組成，共計獲得221票。

報導指出，儘管以279票組建的政府表面上看似成功，實際上卻是對民意的掠奪。為泰黨借泰自豪黨之手排除了前進黨，因為這2個黨派被民眾視為一體。儘管前進黨在大選中獲得第一名，卻因過於輕率而失去了許多利益，如下議院議長職位和主導組建政府的機會等。

若由保皇派泰自豪黨主導組建政府，這對主張修改《刑法》112條冒犯君主法的前進黨而言，是難以接受的現實。與此同時，前進黨也曾多次表明，如果沒有「雙巴」（指團結建國黨議員、現看守總理帕拉育和執政黨公民力量黨黨魁、看守副總理普拉威），將投票支持為泰黨的總理候選人。

丘威表示，若為泰黨和公民力量黨等聯合組閣，普拉威將退出政壇，將內閣職位讓給弟弟帕查拉瓦上將。儘管普拉威已退出政治，但他卻在背後操控。

他還說，泰國將在8月15日前產生新的總理和新一屆內閣，為泰黨總理候選人斯雷塔將成為總理。因此，對泰國新任總理是否真正誠實提出了質疑，因為斯雷塔是房產界的知名人物，綽號為「Mastermind」。丘威指出，他與斯雷塔並無恩怨，他的行動是為了國家，因為根據《憲法》第160條，總理必須正直，不可隱藏或偽裝。而斯雷塔作為股票市場的商人，他可能會做出不合法的事情，但當作為普通老闆時很難被發現。

最後，丘威表示，戴克辛回國的可能性高達80％，回來後，安全委員會將前往接機，隨後進行審訊程序，包括準備各種手續文件等。回來後，他將首先成為人質，然後才能把握局勢。且戴克辛今年已經74歲，根據法律規定，一旦超過70歲，進入監獄後即可向皇室申請赦免。

另外，據下議院新任議長宛姆哈瑪27日透露，憲法法院已經收到國會監察員要求審議，議會對前進黨黨魁皮塔二次提名競選總理，是否為重複動議的請求。憲法法院預計將於8月3日對第二次提名皮塔競選總理一案進行審議，並決定是否推遲總理遴選進程。

因此，宛姆哈瑪將與相關各方討論8月3日憲法法院審議後的事宜，並決定是否可以在8月4日召開國會。會議將涵蓋2個重要議程，即總理選舉投票和憲法第272條修正案。如果憲法法院不接受監察員的申請，國會將按計劃進行總理選舉。但若法院接受請求並下令推遲總理選舉投票，則將進行第2個議程項目。