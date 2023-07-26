民眾黨立院黨團25日直批蔡政府前瞻計畫豪擲8400億，但民眾對成效無感，地方面對前瞻建設自籌款也吃不消，財政紀律蕩然無存。國民黨立委李貴敏也發文譴責中央請客、地方買單情形嚴重，嘉義市鐵路高架化造成沉重財政負擔。民眾黨台北市議員林珍羽26日在《新聞大白話》節目質疑，前閣揆蘇貞昌曾說前瞻治水佔86％，結果治水無方。軌道計畫38項的完工率更只有5.3％，地方自籌款竟高達5518億，如何向人民交代？

林珍羽提到，副總統賴清德一直不願意面對他治水無方，其實很情有可原，為什麼這樣說？因為前瞻計畫早就不是所謂的「前瞻」了，叫作「錢坑」計畫。因為可以看到，用了8400億元做前瞻計畫，照前閣揆蘇貞昌的說法，治水預算就佔了前瞻預算大概有86％。

「所以你花我們百姓的納稅錢去做治水預算，治水不佳，不能講嗎？」林珍羽質疑，現在的政府怎麼回事？連講都不能講？比共產黨還要共產黨嗎？這是讓人民很擔心的地方。

林珍羽強調，前瞻預算包含裡面的軌道計畫，有38項的子計畫中，「完工率只有多少？5.3％！」包含過去叫地方政府，6都跟7縣市，自籌款從3909億暴增到5518億，這些預算請問蔡政府，要怎麼跟民眾回答？

林珍羽直呼，「所以民眾對你們有質疑是應該的！你不貪腐嗎？不腐敗嗎？你不無能嗎？民進黨你自己要去好好思考！」