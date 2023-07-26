為因應日本沖繩縣租賃車不足及塞車等問題，那霸市業者計畫從今年9月起提供「直升機巴士」（把直升機當巴士使用）載客服務，著眼發展觀光、救災及活絡地方經濟。

日本琉球新報報導，那霸市觀光業者Blue Mobility跟京都直升機業者Space Aviation合作推出「直升機巴士」服務，預計從9月2日起的週末及國定假日在那霸機場、恩納村及名護市3處提供上下客。

目前已知單一區間單程票價從9800日圓（約新台幣2200元）起跳，預約到付款全程只能透過網路完成。乘客從那霸機場前往沖繩本島北部，單趟只需時30分鐘。

這種「直升機巴士」可搭載包含駕駛共4人。沖繩縣民跟觀光客都可以使用，8月起開放預約。

業者表示，希望透過這項服務活絡沖繩本島北部地區的經濟，也希望能對救災做出貢獻，例如發生災害導致陸上交通癱瘓時，可透過「直升機巴士」搬運救援物資或載運傷患前往醫院。