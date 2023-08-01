清華大學學士後醫學系去年首招首屆公費生，繼上回寒假造訪竹東社區關懷個案家屬後，這次利用暑假走入苗栗天狗、大安部落原住民家中家訪，與跟長輩聊天也檢查藥櫃，指導居民正確用藥知識，也設計有趣課程，教長輩們活動，為未來公費服務之路做準備。

醫學系副主任張晃猷說，清大去年招收了首屆學士後醫學系公費生，未來以服務偏鄉為使命，所以從大一入學，就要開始熟悉偏鄉，尤其這群新世代的公費醫師，未來有幾位很可能成為地方衛生所的主任。

今年寒假在公費醫師導師的帶領下，清大醫學生前進社區失智老人中心、日照中心、榮民之家，並到五峰、寶山等偏鄉見習居家醫療。這次則利用暑假，更深入走進苗栗縣泰安鄉的原住民家中，進行家訪。

學生們兵分兩路，來到天狗部落和大安部落，跟長輩聊天、幫忙檢查藥櫃、指導居民正確用藥知識、給予防跌衛教，也設計了有趣的課程，教長輩們剪紙、釣魚，來訓練大小肌肉活動。在部立桃園醫院家醫科服務、同時也是清大醫學系教授的醫師劉介修，也和學生分享經驗，告訴他們要觀察出病人的「隱形需求」。

系學會會長沈和謙早在醫學領域打滾多年，領有藥師證書，但這還是他第1次服務。他說，終於能把所學運用在現實生活中，感受特別深刻，自己的專業知識也幫助他更精準提問，替患者找到問題的根源。

張晃猷表示，這群公費醫學生畢業後將前往醫療資源相對匱乏的地區服務，因此早些走入偏遠地區民眾的家中，絕對是很好的震撼教育。他希望大家能帶著這份使命感，更主動積極為地方服務。