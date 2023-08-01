金管會日前公布112年的證券業「公平待客原則」評比結果，首次將證券業分為大型綜合證券及其他綜合證券商進行評核，兆豐證券名列大型綜合證券前25％名單，不僅三度榮獲主管機關評核公平待客前25％之肯定，亦為大型綜合證券商中唯一三度入榜之證券商。

兆豐證券董事長陳佩君表示，公司持續精進公平待客原則相關作為，涵蓋面向有三，第一為董事會強化監督機制，包含董事會自111年提升公平待客推行委員會主任委員層級，原本為副總經理改由總經理擔任主任委員，並定期將委員會會議紀錄及公平待客原則執行情形提報董事會，俾利董事及監察人及時掌握公司落實情形並適時給予指導。

第二是善用金融科技優化客戶體驗，並且落實普惠金融，例如111年10月推出的「e存股」及年初推出的「MegaGo 每股購」，不僅交易人數持續增加，今年也獲得第20屆國家品牌玉山獎最佳產品類的肯定。第三就是三道防線的落實。

兆豐證券公平待客推行委員會主任委員吳明宗總經理指出，透過委員會的運作，督導三道防線確實落實，包含每季定期評估公平待客原則執行情形、第一道防線業務單位每半年自行檢視落實情形、第二道防線法遵室出具監督報告，第三道防線稽核室除了依據內控查核外，並以風險為導向規劃專案查核，透過內稽功能檢視相關制度能否有效運作。吳明宗表示，面對問題是規劃精進方向的第一步，稽核室的查核意見或是每一個客訴案例都是委員會研議的重點，從中發現問題，找出對策，落實公平待客。

兆豐證券111年曾進行客戶滿意度調查，在經紀業務方面，整體服務滿意度為89.65％，其中，高齡客戶的滿意度更高達91.82％；在財富管理暨信託服務方面，客戶滿意度調查結果顯示綜合整體滿意度為92％，高齡客戶的滿意度更高達97％。今年也將持續辦理客戶滿意度調查，並首度實施神秘客調查，透過真實互動體驗客戶感受，以利推動友善金融服務。

陳佩君提及，日前金控母公司雷仲達董事長至公司了解業務運作時，也特別期勉兆豐證券務必落實公平待客，這也是集團推動永續發展重要的一環。兆豐證券將秉持金控集團推動永續發展的核心價值「尊重包容」、「專業信賴」及「誠信當責」，落實於業務推動，提供客戶有溫度的誠信服務。