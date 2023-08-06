本次推出的新政，在進一步強化稅費優惠政策落實方面推出7條措施，包括延長創新研發的稅收優惠申報時間、簡化繳費繳稅流程等，確保民營企業可享有政策紅利。

此外，新規還推動深化跨境服務，鼓勵企業走向海外。稅務部門將持續推進國際稅收合作、加強跨境經營的涉稅問題釋疑，幫助民營企業在海外布局的過程中防範稅務風險。

稅務部門此次針對優化執法方式推出5條措施，包括堅決不超收稅費、並確保稅費優惠政策落實到位等，以活絡經營主體的資金，增強企業發展信心。