台灣世界新聞傳播協會26日公布「22縣市有感施政大調查」，在11大施政面項評比中，新竹市在治安狀況、經濟發展、醫療衛生等項目獲得銀獎殊榮，市長高虹安表示，民調是施政的重要參考依據，有成果的政策會持續努力，不足的地方也會檢討精進，感謝市民的肯定與鞭策。

市府表示，市府團隊對相關民調結果皆虛心以對，參考並精進，為讓市民享有更好的生活，市長高虹安上任後每天與市府團隊日以繼夜、加速實現對市民的承諾，擘畫「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，戮力推動各項政策，為市民打造更好的城市生活。

在治安面向，高虹安因擁有科技背景，上任後建置科技偵防設備並整合各單位成立「新竹市打詐隊」，積極推動打詐、識詐工作，於今年度第1、2次「全國同步打擊詐欺專案行動」成果榮獲警政署評比分組縣市第1名。

另也舉行防制人口販運協調聯繫會議，針對防制人口販運工作建立「夥訴防護」，全力遏止人口販運。同時體恤警察人員辛勞，調高超勤加班費上限至1萬9000元，讓警消同仁能夠全心全意地投入工作，致力守護市民生命財產安全，逐步打造「健康安心」城市。

經濟發展方面，市府大力推動「地方產業創新研發推動計畫」，並積極向中央爭取創新研發相關補助，推動業者進行創新轉型升級，同步加速推動果菜市場遷建、舊城再生，振興在地產業與經濟發展，落實「產業創新」城市願景。

醫療衛生面向，考量新竹市產業特性與人口結構，市民初婚、生育年齡較高，市府規畫「0至6歲市府養」城市願景，推動「祝妳好孕凍卵補助」，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

此外，為提供長輩更好的照顧，今年7月起配合衛福部推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，由往年最多1年6萬元補助，提高至最多1年12萬元補助，將新竹市打造為安心、安老的宜居科技城。