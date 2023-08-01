新竹市教育處長童鳳嬌無預警離職，回歸新竹縣政府教育局，讓外界錯愕，至於回到竹縣擔任何職位？新竹縣教育局長楊郡慈表示，童鳳嬌從8月1日起擔任英語資源中心顧問，辦公室則在體育場。

童鳳嬌擔任新竹市教育處長時，也負責新竹市英語資源中心業務，綜理竹市英語教學資源中心各項事宜。楊郡慈表示，先前商借新竹市的時間到7月31日為止，童鳳嬌從8月起擔任英語資源中心顧問，目前英語資源中心位在勝利國中，童鳳嬌的辦公室則在體育場，有單獨的辦公室作業。