CODA女孩王雯娟（右），參與市府開辦的手語翻譯員培訓班，成為來自聾人家庭的聽人手語翻譯員。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府長年委託中華民國聾人協會辦理手語翻譯服務，並成立服務窗口，迄今已培訓聽人手語翻譯員31位及聾人手語翻譯員3位，其中來自聾家庭的CODA女孩王雯娟，參與市府開辦的手語翻譯員培訓班，成為來自聾人家庭的聽人手語翻譯員，幫助更多聾家庭的父母及孩子共同學習手語。

市府社會處表示，來自聾人家庭的聽人手語翻譯員，俗稱CODA（Children of Deaf Adults，聾家庭的小孩），王雯娟就是這樣的1位孩子。因緣際會下，雯娟得知市府開辦手語翻譯員培訓班，便報名參加培訓，成為來自聾人家庭的聽人手語翻譯員。

她在2017年開始擔任手語服務方案行政窗口，全心全意投入聾家庭的手語翻譯服務工作，同年就順利考上手語翻譯丙級技術士執照，轉任手語翻譯員。

雯娟平日在一般公司上班，運用閒暇之餘，擔任親子手語班及聾聽共融活動的助教，盼透過親子手語班的課程，幫助更多聾家庭的父母及孩子共同學習手語，讓親子間的溝通不再是1座城牆。

王雯娟分享，因為爸媽聽不到，有時候不自覺會把電視音量調高而吵到鄰居，所以聾家庭的孩子為了避免鄰居抗議，會把電視設定靜音」、「聾爸媽的孩子，最常被別人誤會他的小孩也是聽不見的」，這是聾家庭常見的日常生活樣貌。

王雯娟說，她小時候不懂事，不了解聾人父母親的想法，在溝通上常常產生誤會，親子間易有衝突發生，也經常受到外界對於她來自聾家庭的異樣眼光，所以在成長過程中常感到迷惘、不知所措。

上大學後開始參加手語社團，透過接觸手語，心態慢慢轉變，願意於公眾場合打手語，也不再介意自己來自聾家庭，對父母的不理解也開始像拼拼圖的方式，一塊一塊的慢慢拾起成長的記憶拼圖，拼湊出與父母親互動的點點滴滴。

社會處長黃佳婷表示，立法院在2018年三讀通過行政院所提《國家語言發展法》將手語列入國家語言法，成為官方語言之一。111學年度起「手語」正式列入課綱，如同其他本土語，所有學生凡對手語有興趣者，均可選修。

在環境認同與制度建立下，讓每位生活在新竹的聾人及其子女能使用自己的母語「自然手語」，搭起彼此橋梁，拓展生活視野。

社會處指出，市府自2001年開始委託中華民國聾人協會辦理手語翻譯服務，並成立服務窗口，到現在已培訓聽人手語翻譯員31位及聾人手語翻譯員3位，服務過程中了解聾父母、聽小孩或聽父母、聾小孩的家庭溝通不易，因此提供關懷訪視及親子手語課程，並定期到宅關懷訪視，也辦理親子講座、手語兒童劇、課程及聯誼活動等，讓手語融入生活日常。

目前手語已成為國家官方語言之一，為聾人與聽人的溝通橋梁，聽障朋友如有需要服務，可以加入中華民國聾人協會新竹市手語資源服務的官方LINE好友或簡訊聯繫，LINE ID：hccg0800365330、手機簡訊：0921-420537來申請手語翻譯服務。相關資訊也可聯絡社會處身心障礙福利科03-5351560。