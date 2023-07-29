新竹市稅務盃3對3鬥牛籃球賽將於29日在新竹市立體育館熱鬧開打，今年報名參賽的隊伍共215隊，較去年147隊大幅成長近47％。新竹市長高虹安也出席為整場賽事開球，接著由新竹攻城獅球員王子綱、呂奇旻及宋宇軒等球星與參賽者同場比賽，精湛球技讓全場嗨翻。

市府指出，近年籃球運動在大新竹地區相當火熱，光復高中今年度寫下HBL高中籃球聯賽二連霸紀錄，SBL也睽違4年後重返新竹市進行比賽，同時也是WSBL首次跨出雙北來到新竹比賽。

今活動由新竹市體育會籃球委員會主委鍾淑英、總幹事沈施俊籌辦，立法委員鄭正鈐、邱顯智，以及多位市議員、里長到場參與。賽事分為少年男子組、少年女子組、青少年男子組、青少年女子組、青年男子組、青年女子組、社會男子組及社會女子組，報名隊伍達到215隊，比去年的147隊增加了將近47％。

稅務局長蘇蔚芳表示，稅務盃3對3鬥牛籃球賽自2004年開辦至今，已邁入第18屆，深受全國熱愛籃球運動朋友的喜愛。今年恰逢民法成年年齡下修為18歲，為提醒注意地價稅、房屋稅及土地增值稅等租稅權益。

蘇蔚芳說，這屆活動主題特以「18歲（稅）It's Your Turn」作為核心理念，藉由租稅結合籃球活動，讓民眾瞭解相關租稅法令。今天參賽隊伍也發揮創意，為團隊取名為「純抱稅」、「發票還沒隊」等有趣的隊名，非常高興透過活動讓青年朋友們更加認識稅務相關知識。

新竹市長高虹安說，今年是第18屆的稅務盃3對3鬥牛籃球賽，同時今年法定成年年齡下修為18歲，邀請滿18歲的市民朋友到會場內稅務局特別準備的攤位，來了解自身的稅務權利。

高虹安也感謝新竹市體育會籃球委員會大力協助稅務局舉辦「稅務盃3對3鬥牛籃球賽」，她說，籃球運動深受市民朋友喜愛，今年市府也公私協力提供各項運動相關的支持和鼓勵，希望透過這些方式讓新竹市的運動能夠蓬勃發展。