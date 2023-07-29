唐美雲歌仔戲團帶來磅礡演出。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團帶來磅礡演出。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團繼去（2022）年12月與慈濟及優人神鼓合作演繹「無量義 法髓頌：以善以愛照亮全球－靜思法髓妙蓮華音樂劇」，近日於彰化體育館再度開啟8場藝術盛宴，擔任總導演、同時扮演悉達多太子的唐美雲表示：「這次不是演戲，而是一場『身入其境』的演繹，藉由珍貴的影音資料，帶領大家回到慈濟最初的那個年代，並且跟隨著上人的腳步，重新走一回尋聲救苦的慈濟人間路。這點讓我最為感動，同時也擁有最深的感觸。」

經歷籌備到演出的數年累積，唐美雲歌仔戲在創團第26年再次挑戰自我，嘗試以音樂劇、時裝劇的形式開拓歌仔戲的表演形式，積極向世界證明這項植根台灣的藝術瑰寶，具有不可思議的韌性與生命力。唐美雲表示：「歌仔戲在台灣是一百多歲的年輕劇種，因此包容力大、吸收力強，可以從事其他劇種無法輕易嘗試的挑戰，我們從不自我侷限，並且樂意拓展各種可能！」

唐美雲歌仔戲團過往已製作過許多「藝文結合經文」的作品，而為了讓本次演繹更能「以戲弘法、以法入心」，不惜將過去習慣的演出形式一切歸零，並以修行的態度全力配合。唐美雲期望藉由演繹讓大眾明白正法傳承的重要性，以及在臺灣立足並於全世界尋聲救苦的慈濟到底走了多少路。