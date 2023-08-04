交通部次長胡湘麟（中）要求台鐵局將隆田站朝「跨站式站體」作可行性評估報告。（程炳璋攝）

立委郭國文（右四）找來交通部次長胡湘麟（左五）會勘隆田站，要求興建後站帶動地方發展。（程炳璋攝）

受惠於南科外溢效應，台南市善化與隆田2座火車站都傳增建需求，其中隆田站今年乘客量快速成長，地方居民要求設立後火車站，帶動鐵路以東地區發展，交通部次長胡湘麟4日會勘，要求台鐵局朝「跨站式站體」方向，在3個月內公布可行性評估報告。

南科外溢效應過去以向西、向南為主，造福台南市安南區、永康區近年快速發展，交通需求提升，台鐵地下化方案已將興建善化後火車站納入計畫中。

南科外溢效應逐漸轉向北、東擴展，官田區的隆田火車站到南科站僅需3站，車程時間短，房價僅有南科一半，地方今年建案大增。

隆田站屬台鐵2等車站，有莒光號與區間車停靠車種，立委郭國文表示，今年起乘客數成長17％，平均每天有2200人進出車站。

台南市官田慈聖宮主委陳俊銘表示，官田區以鐵路分界，鐵路以西占4分之1土地人口9000多人，以東占4分之3土地，人口卻有1萬1000多人，隆田站卻只能在西側進出，東側僅靠1座簡易人行地下道連接，盼擴建後站，方便鐵路以東居民搭車，同時藉打通車站門戶，帶動地方繁榮。

陳俊銘表示，隆田火車站後站周邊土地分屬台鐵與市府所有，用地取得方便，不會受阻。

郭國文4日與台南市議員陳秋宏一同邀集交通部次長胡湘麟、台鐵局嘉義工務段鄭盛宏與台南市工務局等官員到場會勘，胡湘麟提議以跨站式站體為方向，將站體高架化連通前、後站，台鐵局承諾在3個月內完成可行性評估報告。

隆田站、善化站因南科外溢效應，地方皆有擴建後站需求，台鐵嘉義工務段初步評估，興建跨站式站體，每站經費至少需3億元，在台鐵年年虧損下，「錢如何來」恐怕是未來主要難題。