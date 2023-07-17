電動車銷售進入高成長期，為建立美國本地車用電池及電動車供應鏈，擺脫對大陸的依賴，美國於2022年8月簽署的降低通膨法案，一方面為符合北美生產門檻條件的電動車款提供車主購車抵稅優惠，另方面亦提供於美國設廠的車用電池相關業者抵稅優惠，如Tesla和其電池合作夥伴Panasonic於美國生產，推估2023年可獲約18億美元抵稅額度，可助Tesla進一步壓低美國車款售價。

DIGITIMES研究中心分析師陳一帆表示，目前全球車用電池供應鏈高度集中於中國，如擁有7成電池芯產能，美國則僅佔6%，為建立美國本地車用電池與電動車供應鏈，降低對中國依賴，美國政府期藉政策誘因吸引電池與電動車產業相關供應鏈業者至美國投資設廠，其中尤以降低通膨法案最具代表性。

陳一帆表示，美國聯邦政府相繼簽署基礎建設法案(Bipartisan Infrastructure Law)與降低通膨法案(Inflation Reduction Act)，期形塑美國本地車用電池供應鏈，除有助電動車銷量提升，亦是為降低對中國電池供應鏈的依賴，從車用電池廠商已發布的相關布局觀察，將沿著美國傳統汽車產業聚落形成電池帶(battery belt)，預估2030年美國電池芯產能將超過900GWh，約可供1,200萬輛電動乘用車使用。

從降低通膨法案簽署後至2023年6月的10個月內，美國車用電池與電動車相關投資金額高達602億美元，其中近9成與電池有關，顯見美國政府施策對電池供應鏈具磁吸效應。

陳一帆指出，按目前已公開的投資案，預估2030年美國車用電池芯產能將達933GWh，足供1200萬輛電動乘用車使用，屆時美國將有7個州的電池年產能超過50GWh，尤以密西根州與喬治亞州所串連的傳統汽車產業帶為主，將形成新的車用電池產業帶。