日盛全球智能車基金研究團隊分析，近期將進入7~8月財報季，市場波動可能提升，但獲利高於預期的公司仍有機會在第三季續創新高。未來持續看好電動車出貨成長，建議可持續關注大型優質科技股、汽車半導體、日韓電池廠等類股，並建議透過電動車基金掌握未來成長商機。

根據研究機構最新統計，2023年1-4月累計全球電動化率14.4%，同比2.4%，以地區來看，中國電動化率約23%，美國電動化率8.9%，歐洲電動化率17%，其餘國家電動化率3.2%，全球電動化仍處於偏低水準。由於全球電動化勢不可擋，長期而言電動車市場空間仍大有可為，造就無限商機，投資前景可期。

日盛投信分析，伴隨電池技術反覆運算帶來的能量密度持續提升和續航需求催化，單車帶電量穩步上升。根據乘聯會統計，2023年1-5月中國純電平均單車帶電量55.5kwh，同比+14.2%；歐洲純電平均單車帶電量67.9kwh，同比+3.8%；美國純電平均單車帶電量77.1kwh，同比-1.5%。根據IEA預測，至2025年純電平均單車帶電量將提升至80kwh左右，約為2022年的1.6倍，預計動力電池需求將超越新能源汽車需求增長。