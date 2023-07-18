中華電信於2003年7月17日赴美ADR掛牌至今20年，為慶祝中華電信在美國紐約證交所掛牌（ADR）上市20週年，中華電信董事長郭水義率隊前往紐約，並邀請20年前中華電信於美國上市時主持敲鐘儀式的前中華電信董事長暨前交通部長賀陳旦，一起於美國時間7月18日下午，再次於紐約證交所進行敲鐘慶祝儀式。

當年辦理ADR的承銷券商Goldman Sachs、律師事務所Simpson Thacher&Bartlett LLP、中華電信存託憑證保管銀行JP Morgan與國際重要資通訊公司及台灣金融業者等貴賓，都親臨現場，共同慶祝中華電信民營化工程重大的關鍵里程碑。

當年促成中華電信ADR的前中華電信董事長賀陳旦表示，中華電信赴美ADR的挑戰很大，就像運動選手選擇奧運作為挑戰的舞台一樣，並且從中培養戰力，賀陳旦強調，中華電若有當年ADR釋股這樣的信心，接下來應該要組成各種形式的國家隊，找到發展的領域，把中華電信戰力延伸至海外的國際市場。

郭水義表示，中華電信ADR、才有中華電信民營化，才能鬆綁中華電信組織及人事，因為組織及人事大幅翻修，促成薪資結構能與市場接軌，也因為中華電ADR，促成公司民營化及電信產業自由化，才能讓中華電量能釋放出來，並投資了十幾個轉投資方案，包括民營化後率先切割成立的中華精測，民營化後促成第一個併購案是方電訊、轉投資神腦國際、KKBOX及勤崴科技，近20年轉投資近20個投資案，尤其光世代建設在中華電信資產活化扮演重要要角，另外，也因為民營化，促成中華電信採購預算大幅鬆綁，不用到立法院備詢，才能讓轉投資策略、及併購更加靈活。

展望未來，郭水義表示，未來中華電信將鎖定智慧城市、智慧交通、科技子法，廣邀策略夥伴，跨群協作經營策略打造國家隊。

至於未來的轉投資布局，郭水義說，由於轉投資是民營化後促成中華電信營收及業務成長的重大能量，因此，未來中華電信將在在內容投資、新興科技如AI、大數據、雲端等領域進行策略性布局、投資或交叉授權，也會在國內或海外市場尋求重點業務，不排除與國際夥伴策略結盟、合資或策略轉投資。

另外，未來將推動中華資安公司及資拓宏宇兩家公司進行IPO，透過IPO擴大服務能量。