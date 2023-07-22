中華電及泰國子公司深耕泰國市場多年，專注在泰國基礎建設佈建、智慧製造、智慧能源等領域，為貼近泰國市場的脈動，本次展出中華電特別以台中、泰國兩地實境展演方式，統合呈現工研院「智慧機械雲平台」、佳研智聯「嵌入式能源管理系統」及中華電「智慧安防」即時監控，透過中華電高速率、低延遲、大連結「5G企業專網」，即時匯入遠端的CHTCityOS平台，讓管理者可遠端監控各機台狀況；同時可隨時切換至現場畫面及查看各項分析數據。若機台發生故障，現場維修人員也可以透過台大覺文郁教授團隊之XR(AR/VR)數位指引系統，進行遠端教學及指導，並將資料儲存於CHTCityOS中。這套完整的智慧製造解決方案，可大幅降低跨國工廠維修成本及維運人力，也同步解決目前智慧機上盒(SMB)互不相容，應用軟體重複開發、沒有標準化軟體服務等問題。

中華電國際分公司劉炫龍協理表示，中華電及泰國子公司持續發展泰國市場，在泰國基礎建設佈建、智慧製造、智慧能源等領域已陸續獲得佳績，對於台商在泰國當地需求均相當重視，本次藉由參與外貿協會泰國台灣形象展之機會，讓更多企業了解中華電提供的各式解決方案，期待複製台灣成功經驗，協助企業數位轉型發展；中華電將持續廣結盟，結合產學研攜手推動新南向發展，共創多贏。