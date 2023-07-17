配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」政策，防堵國際詐騙電話，中華電信在7月17日正式上線推出「固網國際來話語音警示服務」。中華電信表示，將秉持以客戶為中心的品牌精神，未來將持續創新導入AI 防詐技術及加強防詐宣導，積極攔阻詐騙簡訊及電話，守護國人生命財產安全，引領全民邁向防詐生活。

分析165報案之詐騙電話，近九成是透過繞道、境外竄改電話號碼打到國內，民眾常接到偽裝成公部門、國內金融機構電話，惟來話號碼最前面顯示有「＋886」字樣，並非正常情況。為降低民眾遭此類境外來話詐騙風險，本公司於5月3日即領先同業，全面攔阻國際來話顯示前4碼為「＋886 0」~「＋886 8」，偽裝成國內市話號碼之境外來話。另考量來話顯示前4碼為「＋886 9」之國際漫遊來話，其中7成為正常話務，3成為疑似詐騙話務，中華電信研究院針對「＋886 9」國際來話創新研發語音警示新措施。

中華電信身為台灣電信領導品牌，在國家通訊傳播委員會指導下，提前於7月17日正式上線「固網國際來話語音警示服務」。凡中華電信市話用戶，如接聽來話顯示前4碼為「＋886 9」之國際來話，會先聽到國／台語警示語音(國語：”這通是國際電話，請注意，小心詐騙”及台語：”這通是國際電話，要小心喔，毋通乎人騙去”)，當聽完語音警示，可再決定掛斷或接聽電話。此服務藉由接通前之語音警示，提供本公司市內電話用戶第一時間瞭解電話來自國外，藉此提高警覺，避免落入詐騙陷阱!

「固網國際來話語音警示服務」亦提供相關便民設定界面，包括本公司市話用戶可以市內電話撥打「12165」進入語音服務系統，依語音提示進行「固網國際來話語音警示服務」關閉或開啟的設定及其狀態的查詢。另聽取「語音警示」時，可按市話話機「任一數字鍵(0~9)」略過語音警示並直接接通電話。