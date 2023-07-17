中華電信表示，分析165報案之詐騙電話，近九成是透過繞道、境外竄改電話號碼打到國內，民眾常接到偽裝成公部門、國內金融機構電話，惟來話號碼最前面顯示有「+886」字樣，並非正常情況。

為降低民眾遭此類境外來話詐騙風險，中華電信於5月3日全面攔阻國際來話顯示前4碼為「+886 0」~「+886 8」，偽裝成國內市話號碼之境外來話。另考量來話顯示前4碼為「+886 9」之國際漫遊來話，其中7成為正常話務，3成為疑似詐騙話務，中華電信研究院針對「+886 9」國際來話創新研發語音警示新措施。

中華電信表示，「固網國際來話語音警示服務」提供的是，凡中華電信市話用戶，如接聽來話顯示前4碼為「+886 9」之國際來話，會先聽到國／台語警示語音，國語”這通是國際電話，請注意，小心詐騙”，及台語”這通是國際電話，要小心喔，毋通乎人騙去”，當聽完語音警示，可再決定掛斷或接聽電話。此服務藉由接通前之語音警示，提供中華電信市內電話用戶第一時間瞭解電話來自國外，藉此提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

「固網國際來話語音警示服務」亦提供相關便民設定界面，包括中華電信市話用戶可以市內電話撥打「12165」進入語音服務系統，依語音提示進行「固網國際來話語音警示服務」關閉或開啟的設定及其狀態的查詢。另聽取「語音警示」時，可按市話話機「任一數字鍵（0~9）」略過語音警示並直接接通電話。亦可撥打客服專線：0800-080-123（中華市話直撥123）協助設定。

中華電信強調，未來將持續創新導入AI防詐技術及加強防詐宣導，積極攔阻詐騙簡訊及電話。