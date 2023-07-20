兆豐證券主辦宏碩系統（6895）上櫃案，19日於君悅飯店舉辦上櫃前業績發表會，吸引市場關注。發表會由主辦承銷商兆豐證券董事長陳佩君開場引言，陳佩君表示宏碩系統已是國際半導體大廠及政府國防機構長期重要的合作夥伴，其以微波技術研製之產品具有獨特性及高技術門檻，應用領域也從半導體產業擴及製鞋業、鋰電池、生醫業等。

宏碩的焦點不僅在於擁有4H核心技術（高頻率、高功率、高電壓及高真空），以及軍用／商用真空微波管、異材質氣密焊接及微波系統等利基產品。值得注意的是，其經營理念、研發成果及未來研發方向契合ESG趨勢，例如，宏碩研發磁控管微波源加熱技術，具有加熱效率高、加熱速度快之節能效益，如將宏碩的微波系統應用於製鞋業，將可縮短現有製程時間達80％以上，協助客戶落實節能及提高營運效率，宏碩未來也將持續開發低耗能產品。

兆豐證券承銷業務持續發掘國內利基企業，不僅產品技術具有競爭力，而且企業經營理念及研發策略符合ESG概念。兆豐證券主辦輔導的企業中，除了即將掛牌的宏碩系統研發的產品具有節能效益，19日通過櫃買中心審議上櫃案的衛司特（6894）也是ESG概念股。

衛司特(6894)利基技術及產品為高性能銅廢液電解回收設備，並以特有BOO模式 （Build-Own-Operate）提供服務，協助半導體或光電面板製造公司將生產過程產生的含銅廢液轉化為銅金屬，銅金屬將可再利用，藉此減少處理廢棄物所消耗的能源及對環境的污染，達到循環經濟的減碳效益。兆豐證券資本市場業務本部副總經理郝振邦表示，團隊推動承銷業務的同時，也在倡議ESG，為永續發展共盡心力。