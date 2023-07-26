Google母公司Alphabet公布財報，第二季營收報746億美元，年增7％，獲利為184億元，每股盈餘1.44美元，雲端服務需求穩健、廣告收益回溫，營收、獲利皆優於分析師預期。微軟雖然雲端服務Azure營收成長下滑，但每股盈餘2.69美元，整體成績也優於分析師預期。

MIC預估台灣資訊服務產業產值今年達2,877億元，年增9.7％，主要受惠企業數位轉型需求增溫所致，其中台灣公有雲市場部分，IDC預估產值達18.26億美元，年增25％，公有雲相關服務成長性將優於產業成長性，且因應生成式AI問世、ESG趨勢與資安威脅，企業數位轉型上雲急迫性漸增，資服類股是今年率先起漲的類股，股價到達高點後紛紛修正一季，本周族群再度點燃火苗，股價陸續陸續有所表現。

倍力今天登上漲停，主要看好IFRS合併財報系統以及碳盤查系統未來的需求大增，今年以IFRS財報系統新增客戶為成長來源，開發碳盤查系統的「碳管家」效益預期明後年逐步發酵。

宏碁資訊營運受惠業界上雲與企業轉型需求，並長期深耕台灣大型企業、政府與金融客戶，且具備微軟四項認證資格，得進行資料遷徙上雲和維運，提供大型企業或政府機關授權解決方案，後續微軟Azure數據中心落地台灣與金融業上雲放寬，為公司營運後市題材與想像空間。