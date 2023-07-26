中衛運用該雲端碳管理系統，將散落於廠區各地的紙本數據數位化，降低人工負擔，透過組織型碳盤查，了解碳排放全貌，進而規劃淨零減碳措施，並取得ISO 140641-1溫室氣體查證執照，實現低碳轉型。
精誠資訊「Carbon EnVision雲端碳管理系統」獲口罩國家隊CSD中衛採用
精誠資訊（6214）表示，因應企業淨零減碳趨勢及碳盤查時代正式來臨，自行開發「Carbon EnVision雲端碳管理系統」，獲口罩國家隊CSD中衛採用。
精誠資訊（6214）表示，因應企業淨零減碳趨勢及碳盤查時代正式來臨，自行開發「Carbon EnVision雲端碳管理系統」，獲口罩國家隊CSD中衛採用。
中衛運用該雲端碳管理系統，將散落於廠區各地的紙本數據數位化，降低人工負擔，透過組織型碳盤查，了解碳排放全貌，進而規劃淨零減碳措施，並取得ISO 140641-1溫室氣體查證執照，實現低碳轉型。
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