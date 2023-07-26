112年5、6月統一發票已開獎，獎金陸續匯入中獎人帳戶，有網友上網發文指出，自己用APP兌獎雲端發票，沒想到中獎金額，竟然在短短幾分鐘內從100萬元驟減至800元，讓他相當崩潰，懷疑是國稅局對獎APP當機。

原PO在Dcard上發文指出，他打開雲端發票的APP查看，發現兌中雲端獎最大獎100萬元，立刻開心跟家人分享，沒想到幾分鐘後，他去財政部網站確認中獎資訊，卻發現其實是中800元，讓他相當傻眼。

但網友看到原PO分享的中獎圖片，發現不是官方雲端發票APP，「這不是官方APP吧，應該是系統的問題」、「請一律以財政部為準」，也有網友提到，用發票APP兌獎「建議至少用兩個，互相監督」。

112年5、6月統一發票中獎獎號於昨（25日）開出，千萬特別獎號為29268886，特別獎12912565，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬與200萬。

頭獎號碼3組分別為04667172、12999667、77607087，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬，末7位相同得4萬，末6位相同得1萬，末5位相同得4千，末4位相同獎金1千，末3位相同可得獎金200元。值得注意的是，本期發票領獎時間為8月6日至11月6日。