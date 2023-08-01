假日出遊北台灣8縣市，不用擔心停車費忘了繳！新北市政府與宜蘭縣、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣合作，只要使用Pi拍錢包、街口支付、一卡通及車麻吉等4個手機APP，即可隨查隨繳上述8個縣市的路邊停車費，而且還能享有優惠。

新北交通局長鍾鳴時表示，現在正逢暑假期間，民眾開車出遊更趨頻繁，為了讓民眾可以體驗行動支付的便利性，同時免除車主跨縣市路邊停車費的繳費煩惱，新北市特別與宜蘭縣、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等北台8縣市共同推廣路邊停車行動支付繳費。

交通局停車營運科科長許芫綺指出，除了與北台8縣市合作的4個APP外，目前與新北市合作的行動支付還有歐付寶停車大聲公及遠傳friDay理財＋等，合計7家行動支付APP。

此外，業者還各別推出送line TV體驗序號、最高享6％街口幣回饋、綁指定信用卡享最高4％折扣及新會員停車單次滿20元享5麻吉幣回饋等不同優惠，對經常開車出門遠遊的族群是一大福音。

新北市交通局也在官網網頁提供北臺八縣市共同繳費管道連結，只要進入新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網即可點選下載APP，隨時隨地輕鬆完成查詢和繳費，省時又便利。